'Operation X' søgte hjælp hos fynsk konkurskonge

I 2008 gik Bryan Gödderts firmaer konkurs. Myndighederne mente, at han skyldte 12 millioner kroner, og han endte med at blive erklæret personligt konkurs i 2011. Men det slog ham ikke ud. Han var nemlig fast besluttet på, at det hele skulle vendes til noget nyttigt.



Han skrev dengang i en pressemeddelelse:

- Min personlige konkurs skal og vil gavne rigtigt mange, så de danske virksomhedsejere igen kan få humøret, økonomien og livet tilbage.

Og til Ekstra Bladet udtalte han, at “jeg fik dengang et meget stort og naturligt had til Skat, og det gjorde, at projektet rekonstruktion.dk og firmaparkering.dk opstod.”

I årene omkring sin personlige konkurs begyndte Bryan Göddert at drive konsulentvirksomhed som konkursspecialist. Han arbejder via firmanavnene Dansk Rekonstruktion og Firmaparkering. Her kan kunder med en gældsplaget virksomhed henvende sig og købe sig til hans rådgivning. Hans honorar ligger normalt på omkring 50.000 kroner.