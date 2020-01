Påstået svindel for millioner til kræftramte børn afdækkes i retten

Foreningen for Danske Kræftramte Børn slog sig stort op på at være velgørende, da telefonsælgere overtalte 3.303 danske virksomheder til at donere i alt 4,7 millioner kroner til syge børn.

Onsdag begynder en retssag mod foreningens formand og næstformand, der er tiltalt for groft bedrageri - for Fyns Politi mener, at kun en lille del af midlerne kom syge børn til gode.

- Virksomhederne har doneret penge til foreningen, der påstod, den var hundrede procent frivillig, og at langt hovedparten af pengene gik til børnene, siger anklager Heidi Colbæk.

Ifølge anklageskriftet i sagen er kun 508.043 kroner af de indsamlede penge imidlertid brugt til gaver til kræftramte børn og udgifter relateret hertil - omkring 4,2 millioner kroner blev i stedet indsat på formandens konto eller konti tilhørende hans eget eller andre firmaer.

- Der er rejst tiltale for særlig groft bedrageri både på grund af beløbet og på grund af de særlige omstændigheder, siger Heidi Colbæk.

Selve den påståede svindel skal være foregået i perioden maj 2016 til juni 2017, da 'Operation X' i et program afslørede, hvordan sælgere i Spanien ved hjælp af tilsyneladende fiktive historier om syge børn og opdigtede samarbejdspartnere lokkede millioner ud af de danske donorer.

Havde selv kræftramt barn

En af dem, der donerede penge til Foreningen for Danske Kræftramte Børn, er tidligere butiksejer Trine Hinrup fra Aalborg.

Hun blev for nogle år tilbage ringet op af Foreningen for Danske Kræftramte Børn, hvor en telefonsælger forklarede, at foreningen indsamlede midler til kræftramte børn, og at pengene gik til at forsøde hverdagen for de syge børn og give dem muligheder for behandlinger i udlandet.

Historierne i telefonen fik Trine Hinrup til straks at donere 2.000 kroner til foreningen, da hun selv har haft et barn indlagt med kræft, og ved, hvor hårdt et forløb, det er.

- Jeg synes, det er fantastisk, at der endeligt er sket noget i sagen. Man kan næsten ikke synke dybere, når man vælger at bruge syge børn til at indsamle penge, siger Trine Hinrup.

Men uanset udfaldet af sagen, så har oplevelsen med Foreningen for Danske Kræftramte Børn gjort, at hun ikke længere stoler på velgørende foreninger.

- Jeg synes, det er skrækkeligt, for den her sag ødelægger det jo for de foreninger, der har reelle og sunde hensigter, siger Trine Hinrup.

Tiltalte nægter sig skyldige

Begge tiltalte mænd nægter sig skyldige.

- Vi ser frem til, at sagen går i gang, siger forsvarsadvokat Michael Jan Lindquist, der repræsenterer foreningens formand.

Der er afsat syv dage til retssagen i Retten i Odense, og der forventes dom i slutningen af januar.

I alt er der indkaldt 31 vidner - heriblandt flere personer, der har doneret penge samt tidligere sælgere, der har overtalt dem til det.