Seks ting, der løb med opmærksomheden til Folketingets åbningsdebat

En tale fra Alex Vanopslagh vakte også opsigt i folketingssalen.

Formanden for Liberal Alliance fokuserede for en gang skyld hverken på lavere skatter eller større frihed for den enkelte borger. Omdrejningspunktet var i stedet børn og unge og deres stigende mistrivsel i folkeskolen i form af stress og angst - et paradoks ifølge Vanopslagh.

Meget af den konkrete læring i skolerne er forsvundet og blevet erstattet af mere "flyvske" krav, mener formanden for Liberal Alliance.

- Folkeskolen er tømt for mening, sagde han og foreslog samtidig at skrotte skolereformen fra 2014.

Han opfordrede i stedet de unge til at "give den gas", dygtiggøre sig og sætte ambitiøse mål.

Alex Vanopslagh fik efterfølgende ros fra både blå og rød blok for sit valg af ord - blandt andet fra Venstres Kenneth Mikkelsen.

- Det er en konfirmationstale, jeg ville ønske, at jeg havde holdt, og en tale, jeg tror, at vi alle sammen har brug for, lød det fra Venstre-manden.

