Statens køb af Holmegaard rejser spørgsmål - 13,5 millioner lyder 'skrupskørt'

Det har vakt en del opsigt i lokalområdet, at staten har købt den gamle kaserne Holmegaard på Sydlangeland for 13,5 millioner kroner. Planen var, at stedet skulle bruges som nyt udrejsecenter.



For er bygningen virkelig 93 procent mere værd end i 2008? Og har staten gjort sit forarbejde godt nok?

Det er Udlændingestyrelsen, der sammen med Kammeradvokaten har stået for købet af ejendommen. Over for TV 2 fortæller styrelsen, at de fik ejendommen vurderet, og at man lavede et "skøn for en potentiel handelsværdi".



Den endelige pris blev aftalt efter forhandlinger mellem køber og sælger, lyder det videre i svaret. Ifølge Jyllands-Posten er købet dog foretaget, uden man inden havde foretaget en besigtigelse af Holmegaard.

Solgt af bedrageridømt ægtepar

Det har onsdag fået Dansk Folkeparti til at kalde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om købet.

Sælgerne er et tidligere bedrageridømt ægtepar med adresse i Charlottenlund, som ikke er vendt tilbage på TV 2's henvendelser. I et regnskab fra en af ægteparrets virksomheder fra sidste år fremgår det, at kostprisen på Holmegaard på det tidspunkt blev vurderet til 7,1 millioner kroner.

Kostprisen er den pris en vare har, når købspris og alle omkostninger er medregnet, men uden eventuel fortjeneste.

Efter af- og nedskrivninger vurderer revisionsrapporten ejendommen til en regnskabsmæssig værdi på 4.252.129 millioner kroner.

I dårlig stand

Sidste sommer sagde ejerne i en artikel i Fyns Amts Avis, at Holmegaard var i dårlig stand, og at man regnede med, at der over de kommende tre til fire år skulle investeres "et par" millioner i stedet. Indtil for meget kort tid siden har stedet fungeret som et vandrehjem.

Det billede af Holmegaards tilstand bekræfter Bente Hansen, som for to uger siden havde bestilt et ferieophold på Holmegaard for hele familien. Ved ankomsten kunne hun konstatere, at stedet var "totalt nedbrudt". Køkkenet var delvist fjernet, og der hang sengelinned på snore i køkkenet. Gulvene var også beskidte, fortæller hun.

Familien Hansen var på ferie på Holmegaard for to uger siden. De mener ikke, at Holmegaard fremstår godt.