Rørt nabo om droppet udrejsecenter: - Nu får jeg igen en klump i halsen

En lettet Erik Bøgh Christiansen, ser dog nu lysere på fremtiden.

- Jeg er glad, og det tror jeg sådan set alle her i området er. Vi er stille og rolige folk, så sådan et center passer ikke ind her, siger han.

Udrejsecenteret ligger i dag på det såkaldte Kærshovedgård i Midtjylland.

Her har flere naboer fortalt, at de oplever chikane og er utrygge over at have centeret så tæt på, selvom der også er de naboer, der aldrig har oplevet nogle gener