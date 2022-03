TV 2 erfarer: Regeringen vil forbyde salg af tobak for bestemte årgange

Regeringen vil forbyde alt salg af tobak for årgang 2010 og opefter, og samtidig vil den indføre en 18-års grænse for køb af alkohol i butikker.

Det erfarer TV 2. Forslagene er en del af regeringens udspil til en sundhedsreform, som den fremlægger i dag klokken 17.

- Det har længe været et ønske at skabe en røgfri generation og derfor kommer det til at handle om unge og alkohol og tobak, fortæller TV 2 reporter Sverre Quist.