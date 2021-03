Tvangstestning er absolut sidste udvej, siger professor Jens Lundgren

Når regeringen forslår at skride til tvungen massetestning i Odense-bydelen Vollsmose, er det fordi der ikke er andre og bedre måder at gøre det på.

Det siger professor Jens Lundgren efter Epidemikommissionen foreslår, at der skal indføres regler om, at borgere der befinder sig på "nærmere angivne steder i Vollsmose Sogn, hvor der er konstateret smitte", har pligt til at lade sig teste og isolere.

- Det er klart sidste udvej. Testning skal være en frivillig aktivitet. Hele måden at håndtere epidemien bygger på, at befolkningen skal kunne se sig selv og hvor vigtigt, det er for dem selv at blive testet, siger Jens Lundgren til TV 2.

Svært at komme igennem

Som epidemiolog er Lundgren tilknyttet som ekstern ekspert i regeringens epidemikommission.

Han er sammen med virolog Allan Randrup Thomsen blevet taget med på råd forud for epidemikommisions indstilling til regeringen.

TV 2 er i besiddelse af dokumenter som viser, at Jens Lundgren sammen med sin kollega Allan Randrup Thomsen anbefaler særlige tiltag i "mere afgrænsede" områder med meget høje incidenstal.

Derfor "er det svært at kritisere sig selv", som Jens Lundgren siger det.

- At tvinge nogen til både testning og isolation er virkelig ikke noget, der skal ske med mindre, man absolut ikke kan komme igennem på anden måde. Når det sker, er det fordi det har været svært at få alle i området til at være med, siger Jens Lundgren.

Tallene for smitte med coronavirus har længe været høje i Vollsmose-firkanten, og mandag var der i løbet af det seneste døgn konstateret 12 nye smittetilfælde i Odense-bydelen. Det betyder, at incidenstallet er oppe på 951,5. Søndag lå incidenstallet på 875.

Som følge af smitten har regeringen anmodet den nedsatte epidemikommission, som består af en række embedsmænd fra primært ministerier og styrelser, om at vurdere en række forslag til at dæmpe smitten i bydelen.

Kan ikke af frivillighedens vej

Hensigten er at få testet beboerne to gange med en uges mellemrum.

- Præmissen ændrer sig, fordi man ikke ad frivillighedens vej har formået at komme igennem og få identificeret de smittede. Og med det her kan man få fanget de smittekæder, der er grund til det store udbrud og få det stoppet.

Der bor 9.100 personer i Vollsmose, som risikerer at blive berørt af de nye krav.

Regeringen havde også bedt kommissionen vurdere, om der bør indføres mundbind i det offentlige rum eller forsamlingsforbud på to personer i Vollsmose. Men ifølge notatet vurderer kommissionen, at det ikke vil have "væsentlig betydning for epidemikontrollen".

Det er endnu uklart, hvordan partierne i Folketinget forholder sig til indstillingen fra epidemikommissionen. Mødet i epidemiudvalget er fortsat i gang.

