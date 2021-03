Medie: Regeringen vil tvangsteste i Vollsmose

Regeringen vil indføre tvangstestning i Vollsmose for at inddæmme coronasmitten, skriver Politiken.

Ifølge avisen er Folketingets ny epidemiudvalg blevet indkaldt med få timers varsel for at drøfte forslaget, som vil kræve en aktivering af et nyt og kontroversielt tvangsindgreb i epidemiloven.

Ifølge Politikens kilder skal borgere i Vollsmose , hvis de testes positiv, pålægges pligt til at lade sig isolere. Hvis ikke det sker kan de straffes med en bøde.

Smittetallet steget igen

Efter tre dage i træk med faldende smittetal steg smittetallet mandag i Vollsmose. Incidenstallet er oppe på 951,5 i Vollsmose-firkanten.

Allerede tirsdag i sidste uge nævnte statsminister Mette Frederiksen (S) muligheden for tvangstestning i Vollsmose.

Hun opfordrede i Folketingets spørgetime til at drøfte, om "myndighederne mangler nogle værktøjer" til at sikre, at "de, der ikke vil lade sig teste, faktisk bliver testet alligevel".

Et flertal i Folketingest epidemiudvalg kan modsætte sig forslaget.

Mette Frederiksen forslag om tvangstestning fik Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til at afvise at tage tvang i brug.

V-formanden foreslog i stedet at sænke forsamlingsforbuddet fra fem til to personer for de knap 10.000 indbyggere i den odenseanske bydel.

Endnu har der ikke været flertal for nogen af delene.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

