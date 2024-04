Janne købte heste fra omstridt stutteri: - De kommer med store ar på krop og sjæl

Samtidig oplever hun, at hestene ikke er blevet trænet og opfører sig som vilde heste.

- Man skal kunne lægge en grime på en hest og trække den med sig. Og det kan vi ikke med dem her, de virker ikke til at være blevet trænet overhovedet, som man skal med heste, siger Janne Junker.

Formanden for Nyt Hesteliv fortæller, at hun dog er fortrøstningsfuld, når det kommer til at give hestene et nyt og godt liv.

- Det går fremad, men det går langsomt. Vi tror på det bedste i hestene, de er ikke ondskabsfulde, men de har ikke haft det godt, siger hun.

TV MIDTVEST har uden held forsøgt at få en kommentar fra den tidligere ejer af Viegård Stutteri, John Byrialsen.