Batteriekspert kommer med to bud på, hvad der skete på elfærge

Vil sejle efter nødplan

TV SYD har talt med direktør for Ærøfærgerne, Keld Markmann Møller.

Han oplyser, at batterileverandøren Leclanché lige nu arbejder på færgen for at finde årsagen.

Firmaet vil lave en rapport, og hvis den viser, at det er sikkert at genoptage sejladsen, vil Ærøfærgerne anmode Søfartsstyrelsen om lov til at sejle efter en nødsejlplan fra på mandag.

Den indebærer, at der sejles med de resterende batterier, og det vil betyde, at der sejles en tur mindre om dagen, og at der bruges længere tid på at oplade færgen.