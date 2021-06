Fynsk forening sælger syge hunde og lyver adfærdsvanskelige hunde bedre i annoncer

Hanne Knude Palshof er også dyrlæge og formand for Den Danske Dyrlægeforening. Hun er enig med dyrlægen fra Aabenraa Dyrehospital.

- Da der er en inkubationstid, er det usandsynligt, at smitten er kommet i Danmark, siger Hanne Knude Palshof.

Efterfølgende er mindst fire andre hunde fra samme transport også testet positive for giardia. Alle hunde som adoptanter har betalt for tests og undersøgelser inden afrejse i Portugal og som skulle være tilset af dyrlæge inden afrejse. Men det har New Hope altså ikke levet op til.

Tilbage i Aabenraa sidder Jessica med sin hund Bella. Hun elsker sin nye hund, men hun er skuffet over reaktionen fra New Hope.

- Jeg er vildt ked af forløbet. Jeg ville gøre noget godt, men støttede en lorteorganisation og tog sygdom med til Danmark. Det værste er New Hopes opførsel overfor mig, hvor de ikke troede på mig, siger Jessica Ceglarek.

Giver Trustpilot.dk det korrekte indtryk?

Hvis man slår New Hope op på Trustpilot.dk, virker det til at være en forening med tilfredse kunder. 88 procent kalder foreningen for fremragende. Ni anmeldelser er negative, hvor brugerne skriver, at de har fået dårlig behandling af New Hope og ejeren Silke Dior Sommer.

Men New Hope har indrapporteret 29 andre negative anmeldelser, som efterfølgende er blevet fjernet. Trustpilot fortæller, at i december 2020 blev New Hope udelukket fra at rapportere anmeldelser i 14 dage, fordi de rapporterede for mange.

TV SYD har yderligere talt med 22 utilfredse kunder, som har købt en hund hos New Hope. Deres oplevelser tegner et billede af en ejer og organisation, som ikke tror på sine kunder, når de henvender sig og siger, at de har fået en hund med en anden personlighed, end de var blevet lovet.

Falsk annonce

En af dem, som blev lovet en sød hund, er Sarah Dreyer Eskekilde fra Næstved.

Igennem New Hopes Facebookside så hun hvalpen Noa den 15. januar. Hun faldt for hunden, som New Hope beskrev som ”legesyg, kærlig, afbalanceret, tillidsfuld, kontaktsøgende, tryg ved mennesker og opvokset i privat pleje”. Sarah Eskekilde havde brug for en hvalp, som hun kunne opdrage til at bo med hende og hendes 12-årige datter og 18-årige søn.