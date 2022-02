Børns Vilkår: Sådan kan du tale med dit barn om krigen i Ukraine

Børns Vilkår driver Børnetelefonen, hvor børn kan ringe ind med deres bekymringer og spørgsmål, og her oplever man lige nu henvendelser om konflikten mellem Rusland og Ukraine.

- Det er svært helt at undgå, at børnene støder på nyheder eller videoer om situationen i Ukraine. Som voksne kan vi være en vigtig tryghed for børn i sådan en tid, forklarer Ida Hilario Jønsson, der er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

- De skal vide, hvem de kan komme til, hvis de bliver bange, og at der er nogen, der vil lytte og tage dem alvorligt. På den måde får barnet en erfaring med, at de kan håndtere frygt og bekymringer ved at dele dem med en voksen, og det kan være beroligende i sig selv, tilføjer hun.

Svært at følge med

Navnlig for børn kan den slags billeder og historier, som netop nu skildres fra Ukraine være svære at få ud af hovedet, lyder det fra Børns Vilkår – alt imens det for forældre kan være svært at følge med i, hvad ens barn får at se:

- Det kan være sværere at følge med, fordi børnene i høj grad møder nyheder og overskrifter på sociale medier. Her kan de eksponeres døgnet rundt for videoer og nyheder, som ikke altid er for børn, forklarer Ida Hilario Jønsson og tilføjer: