Den nære læseoplevelse: Fynske forfattere bliver inspireret af Ærø

- Litteraturen bliver levende, når bog møder læser, siger Mikkel Mosen, der er en af de fynske forfattere, som fynboerne kan møde på Det Fynske Bogtræf.

Og det er ikke blot i det fysiske møde, at litteraturen får liv.

Sammen med sin familie flyttede Mikkel Mosen i 2014 til Ærø, hvor han blev inspireret til at skrive sin debutroman "Ud af slumreland". Hovedpersonen flytter familien til et lille øsamfund for at leve et mere enkelt liv, stå af storbyræset og forfølge sine drømme. Men ikke nok med at bogen beskriver nogle af de tanker og følelser, som Mikkel Mosen og hans familie selv gennemlevede, så kan læseren også opleve Ærø på helt tæt hold.

- De geografiske steder i romanen er meget specifikke, og man vil på sin vis geografisk kunne gå i fodsporene på hovedpersonen, siger Mikkel Mosen, og fortsætter:

- Nogle af stederne har fået et andet navn og placering, så virkeligheden er også justeret af fiktionen.

Ærø som fortællerramme og inspiration

Mikkel Mosen er ikke den eneste fynske forfatter, der er fascineret af Ærø, og som lader sig inspirere af øen, når han skal fortælle. Også den garvede forfatter Michael Larsen har udgivet flere bøger, som foregår på netop Ærø, hvor han selv har boet siden 2006.

- Jeg er meget inspireret af Ærø, og derfor valgte jeg, at øen skulle danne ramme for både "Mordet på Øen" og "Dødens Kode". Stederne i bogen hedder det, de gør i virkeligheden, siger Michael Larsen.

Ifølge ham kan man sagtens bruge virkeligheden i sit forfatterskab, men man skal tage nogle forbehold, når man vælger at tage afsæt i et lille sted som Ærø.

- Jeg ser ikke noget problem i, at man bruger virkeligheden i sit forfatterskab, men den må aldrig blive en bremseklods for fiktionen. Selvfølgelig er det vigtigt at holde fast i sin egen integritet, når man vælger at skrive om Ærø, og samtidig selv bor på Ærø, men det er helt naturligt for mig at finde inspiration blandt mennesker og steder på øen. Her er jo dejligt, siger Michael Larsen.

Den holdning deler forfatterkollegaen Mikkel Mosen. Hans debutroman Ud af slumreland kunne sagtens finde sted andre steder end Ærø, men det har været naturligt at lade sig inspirere af den hyggelige sydfynske ø.

- Jeg er helt forelsket i Ærø. Det er et fantastisk sted at være, og derfor var det en naturlig kulisse for min debutroman, siger Mikkel Mosen.

Mødet med læseren er helt unikt

Selvom både Mikkel Mosen og Michael Larsen holder til på Ærø, synes de, det er enormt givende og inspirerende at komme ud blandt deres læsere i hele landet. Dét får de netop anledning til den 8. februar, når der afholdes Det Fynske Bogtræf i Tinghuset i Svendborg.

Her har TV 2/Fyn Event skabt en dag, hvor læserne kan komme tættere på de fynske forfattere og de nære læseoplevelser. Og dét glæder de to forfattere.

- Som forfatter sidder man jo ofte meget alene med sin bog, så det er altid dejligt og inspirerende, når man får mulighed for at komme ud og møde læserne og mærke, at bogen har fået liv, siger Mikkel Mosen.

For ham er det første gang, at han som forfatter skal deltage i et bogtræf.

- Det er en stor drøm, der går i opfyldelse. Altså at kunne stå med min egen bog på scenen, fortæller Mikkel Mosen.

Michael Larsen har derimod været i gamet en del år efterhånden, men ifølge ham er mødet med læserne altid noget specielt. Det er en god anledning til at mærke, hvordan ens arbejde er blevet modtaget.

- Det er altid sjovt at få reaktioner på det, man ikke er vant til at få reaktioner på, mens man sidder alene med sit arbejde. Folk har jo vidt forskellige forståelser af én tekst. Det er interessant, og det er med til at skærpe ens bevidsthed som forfatter, siger han, og fortsætter:

- Og så giver det især rigtig god mening, når jeg rammer en læser, som min tekst har haft en helt særlig betydning for. Det er intet mindre end fantastisk.

