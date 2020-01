TV 2/Fyn Event: Derfor afholder vi Det Fynske Bogtræf

Hvornår har du sidst læst en fynsk forfatter? Ved du overhovedet, hvem de fynske forfattere er?

Hvis du aldrig har tænkt over det, så lad mig spørge på en anden måde: Kan du lide at læse bøger, som foregår steder, du kender? I din barndomsby, rundt om hjørnet fra dit arbejde, måske endda i det supermarked, hvor du selv handler? Og har du oplevet at stå et sted og pludselig forbinde det med de karakterer, du har læst om, mens alle andre suser forbi?

Hvis du som jeg er fynbo, er du nødt til at finde de fynske forfattere, som rent faktisk skriver om Fyn for at få den slags oplevelser. Og her kommer Det Fynske Bogtræf ind i billedet. Vi har skabt en dag, hvor de fynske læsere kan møde de fynske forfattere og dermed komme et skridt tættere på de nære og måske endda lokale læseoplevelser.

Fynsk litteratur er truet

Men der er også en anden og mere barsk grund til, at vi på TV 2/Fyn har sat os for at sætte fokus på de fynske forfattere. For fynsk litteratur er truet. Så er det sagt.

Hvert år sætter et udvalg nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen sig sammen for at forfatte en årsrapport: Bog- og Litteraturpanelets årsrapport. Den seneste kom i slutningen af 2019, og den indeholder nogle ganske interessante tal.

For det første læser vi danskere ikke nær så hyppigt skønlitteratur, som vi plejede. De nyeste tal viser, at 40 procent af danskerne angiver, at de ikke har læst skønlitteratur i de seneste tre måneder. 40 procent! Det er næsten halvdelen af os.

Er det så, fordi der ikke bliver udgivet nok bøger? (Okay, det er måske et dumt spørgsmål). Der bliver udgivet BUNKER af bøger!

I rapporten står der: “Der er en signifikant vækst i produktionen af trykt skønlitteratur skrevet på dansk, som er steget med 13 procent siden 2015 og med hele 79 procent siden 2009.”

Så ikke alene bliver der udgivet masser af bøger. De er endda skrevet af danske forfattere.

De store forlag dominerer

Men her kommer problemet: Det er i højere og højere grad de store forlag, som sidder på salget af bøger i Danmark: Politikens Forlag, Lindhardt & Ringhof, Gyldendal, People’s Press og et par stykker mere. Og de prioriterer at udgive forfattere, som de tror på.

Bog- og Litteraturpanelet beskriver det sådan her: “Når man kigger på forlagslandskabet, er det ofte de store, etablerede forlag, der løber med opmærksomheden. Det er ofte dem, der har de mest profilerede forfattere, og derfor fylder disse forlag og deres forfattere meget i mediebilledet.”

For de store forlag er der så mange penge på spil, at kvaliteten i et manuskript ikke er det eneste parameter, som man kigger på.

De fleste debuterende forfattere vil fortælle dig, at chancen for at blive udgivet på et af DE forlag, er ikke bare svært, men virkelig, virkelig svært. Jeg har selv mødt forlagsredaktører på de store forlag, som har fortalt mig om de enorme mængder af manuskripter, de får tilsendt, og hvor forsvindende få, der rent faktisk bliver udgivet. Egentlig ikke, fordi der ikke er kvalitet i bunken. Men for de store forlag er der så mange penge på spil, at kvaliteten i et manuskript ikke er det eneste parameter, som man kigger på.

Historien om forfatteren, der går rundt derhjemme og skriver i sin fritid, sender sit manuskript til et forlag og bliver udgivet, er tæt på at være en myte. Med mindre selvfølgelig, at forfatteren sender sit manuskript til et lille forlag. Her er chancen noget større. Til gengæld har de små forlag ikke penge til at hyre professionelle pr-bureauer, der kan sikre forfatteren en plads i Go’ Morgen Danmark eller en helsides annonce i Politiken op til Bogmessen i Bella Centret.

Så den gode nyhed er, at der faktisk bliver udgivet flere bøger, end du formentlig nogensinde har hørt om. Også her på Fyn.

Oplev, hvad Fyn har at byde på

På Det Fynske Bogtræf har vi allieret os med en lang række fynske forlag. Nogle helt nye, andre mere etablerede. Og vi har inviteret de allerbedste fynske forfattere, som du kan møde på scenen dagen igennem i interviews og til meet’n’greets efterfølgende. Vi har også åbnet en scene for helt ukendte forfattere, som selv vi ikke har fået øje på endnu, men som du måske vil finde, rammer præcis noget hos dig. Der kommer til at være krimi, drama, lyrik, tegneserier og masser af andet.

Lige for tiden er jeg for eksempel i gang med at læse Morten Ramslands seksuelle udviklingsroman, Lyskabinettet, som jeg glæder mig til at interviewe ham om. Den foregår delvist i Odense-bydelen Næsby, hvor Morten er vokset op.

Min kollega Signe Ryge har de seneste uger slugt tusindvis af sider skrevet af blandt andre Mads Peder Nordbo (Tommerup), Michael Larsen og Mikkel Mosen (Ærø) samt Sara Maria Glanowski (Odense), (der flyver hjem til Fyn fra New York for at være med) i forberedelsen af sine interviews med dem.

Vi håber, at du som fynsk læser har lyst til at være med og støtte de fynske forfattere, forlag og i det hele taget bare den fynske læselyst. Den trænger til et boost.