Ærø-færge aflyser alle afgange søndag: - Møgirriterende, siger direktør

Passagerer, der plejer at benytte sig af ÆrøXpressen, må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Alle afgange er blevet aflyst søndag den 29. november.

Færgen har nu ligget stille siden sidste søndag.

- Det er bestemt ikke med vores gode vilje, siger Boye Kromann, der er færgens direktør.

Aflysningen af de mange færgeafgange mellem Rudkøbing og Marstal skyldes, at ÆrøXpressen søndag aften i sidste uge var ude for et havari til søs.

Et olielæk i motoren førte til røgudvikling på dagens sidste tur mod Ærø. Derefter blev der kastet anker, mens besætning og passagerer måtte vente på hjælp fra en slæbebåd.

Det viste sig at være et større problem med motoren, og før færgen igen kan komme i rutefart, skulle en ny motor hentes i Norge. Den ankom til Ærø torsdag aften.

Færgen måtte søndag aften ligge stille i mere end fire timer grundet røgudvikling. Turen tager normalt 50 minutter. Foto: Asger Nymand/privatfoto

- Vi havde prøvetur med den nye motor i går, og den kører fint. Men nu har vi en bagatel, der ikke er, som det være. Det har dog ikke noget med den nye motor at gøre, men vi får ikke lov at sejle i dag, siger Boye Kromann.

Regner med mandag

Færgedirektøren forklarer, at de regner med at have styr på det nye problem i løbet af søndagen.

- Så vi regner med, at vi kan sejle i morgen (mandag, red.). Det vil vi melde ud senere i dag, siger færgedirektøren.

Han er træt af problemerne, men fokuserer på, at de nu snart er løst, så de igen kan fragte passagerer mellem Marstal og Rudkøbing.

- Det er møgirriterende. Ikke mindst for vores kunder – men selvfølgelig også for os. Vi har haft mange bookinger, men heldigvis er det ikke højsæson. Og så har vi heldigvis dækning fra vores garanti.

- Vi havde meget gerne undværet alt det her, men det er vi ikke herre over, og nu skal videre, siger Boye Kromann.

Jubilæum

ÆrøXpressen er en såkaldt hybridfærge, der delvist er drevet af batterier. Færgen blev indviet for præcis et år siden, da den for første gang ankom til Ærø netop den 29. november sidste år.

Det er dog ikke i denne weekend, der er lagt op til store færge-festligheder på Ærø. Heldigvis, siger direktøren.

- Nej, vi fejrer et-års-fødselsdag den dag, vi gik i fartplan, altså den 18. december. Det er den dag, vi markerer. Det er heldigvis ikke i dag, det havde været ærgerligt. Så vi ser frem til 18. december, hvor vi holder fødselsdag, siger Boye Kromann.