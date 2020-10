Kun for voksne: Landets første børnefri hotel åbner næste år

I syv år har Ærø Hotel i Marstal budt både voksne og børn velkommen, men fra 2021 er børnefamilier ikke længere velkomne på hotellet.

Dermed bliver hotellet det første af sin slags i Danmark, der udelukkende henvender sig til voksne.

- Vores primære kunder er det modne publikum, og vi forsøger hele tiden at blive skarpere på vores profil. Den er nu 100 procent voksne uden børn, fortæller Nick Hulegaard, der er daglig leder på det familieejede hotel.

Forkælelse af gæster

Indtil nu har hotellets gæster oftest været personer over 60 år og børnefamilier - og i den cocktail har det været svært rigtigt at tilgodese voksne, der ønsker ro, og børnefamilier, der forventer aktiviteter til de mindste.

Derfor besluttede familien bag Ærø Hotel at følge i rejseselskaberne Tui og Spies' fodspor, der allerede har succes med voksenhoteller i udlandet.

- Det kan forarge, men som udgangspunkt er det for at forkæle vores gæster og give dem plads og for ikke at skuffe børnefamilierne. Vi elsker børn, jeg har selv et par stykker, men vi vil gerne forkæle vores gæster og blive skarpere på målgruppen, fortæller Nick Hulegaard.

Mister overnatninger

Den daglige leder er dog klar over, at det formentlig kommer til at koste nogle bookinger, at hotellet ændrer profil.

- Vi har haft 600-1.000 overnatninger i år, der relaterer sig til børn. Dem skal vi finde andetsteds, men jeg håber og tror, at det også vil tiltrække nogen andre gæster, siger Nick Hulegaard.

Indretningen på Hotel Ærø henvender sig i forvejen ikke til børnefamilier, og fra 1. januar byder hotellet kun voksne velkommen på hotellet med egen restaurant, indendørs swimmingpool og fitnesscenter. Foto: Ærø Hotel

Det store Ærø Hotel med 100 værelser står ifølge Nick Hulegaard for cirka ti procent af alle overnatninger på øen. Alligevel mener den daglige leder fortsat, at der er rig mulighed for at familier med børn stadig kan besøge Ærø.

- Vi synes ikke, vi afskærer børnefamilierne at komme til Ærø, for Ærø har rigtig mange gode overnatningssteder - også for børnefamilier, fortæller Nick Hulegaard.

Ærø Hotel bliver voksenhotel fra 1. januar 2021.