Lars får ikke hentet plast - andre gør: - Vi kan ikke forlange, at vores børn kører for os

I fem af de ti fynske kommuner skal borgerne selv læsse skraldesække med plast ind i bilen eller bag på cyklen og af sted mod genbrugspladsen.

Det skal man for eksempel i Middelfart, hvor Lars Kamp Hansen bor.

Derfor får han ikke sorteret sin plast fra, og det ryger i stedet sammen med restaffaldet, der køres på forbrændingsanlægget i stedet for til genanvendelse.

- Vi har ikke bil, og vores børn bor i Jylland, og vi kan jo ikke rigtig forlange, at de kommer og kører vores plastik ud. Alt det bøvl, fortæller Lars Kamp Hansen.

Nabokommunerne henter plast

Foran hoveddøren på Anholtvej sorterer Lars Kamp Hansen alt sit øvrige skrald, men han undrer sig - ligesom flere middelfartere på Facebook - over, at den nye affaldsordning, der blev fuldt emplementeret i hele kommunen 1. oktober i år, ikke også omfatter plastik.

- Jeg synes jo egentlig, at vi betaler for at få hentet plastik. Drømmescenariet er sådan set at have en container mere til hård og blød plast, siger pensionisten.

Og Lars Kamp Hansen behøver kun at skue til nabokommunerne, hvor der er fundet løsninger på plastindsamling ved husstanden.

I Assens Kommune skal borgerne smide hård plast i genbrugsbeholderen med glas og metal og den bløde plast i beholderen med pap og papir. På et sorteringsanlæg bliver de forskellige typer affald adskilt. I Nordfyns Kommune skal borgerne smide alt plastaffald i en samlet sæk og sætte den foran ligusterhækken, hvorefter en skraldebil samler den op og kører den til sortering.

168 ton plastik

Det har siden februar sidste år været en stor succes i Nordfyns Kommune.

I 2019, hvor ordningen var 11 måneder gammel, fik kommunen indsamlet 125 ton plast. I år er der allerede kørt 168 ton plast til genanvendelse på årets første ti måneder.

I Nordfyns Kommune får man hentet plast foran ligusterhækken hver anden måned. I 2022 bliver det hver fjerde uge. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- Vi kan se på mængderne, at vi får meget mere plastik samlet ind, end vi gjorde førhen, hvor borgerne skulle komme ud på vores genbrugsplads med det, fortæller Hans Rasmussen, der er leder af Genbrug og Renovation i Nordfyns Kommune.

Hver ottende uge får borgerne i Nordfyns Kommune hentet plast. Fra 2022 bliver det hver fjerde uge.

- Det er svært at vurdere, om det er pengene værd, men hvis vi alle sammen gerne vil gøre noget for miljøet og for genanvendelsen, er vi nødt til at bruge sådan nogle tiltag for at gøre det nemt for borgerne, siger Hans Rasmussen.

Plast indsamles om halvandet år

For Lars Kamp Hansen i Middelfart er der dog godt nyt. Ifølge leder af Affald og Genbrug i Middelfart Kommune Klavs Clemens Nielsen er der nemlig en løsning på vej. Modellen var dog ikke klar, da affaldsordningen trådte i kraft 1. oktober - og er det sådan set stadig ikke.

- Vi var i gang med at undersøge, hvordan vi kunne gøre det på bedste vis. Den plan var ikke klar på det tidspunkt, og så skulle vi starte op med noget, vi ikke havde fået afklaret, om var det rigtige, forklarer Klavs Clemens Nielsen.

Hvornår Lars Kamp Hansen og de øvrige middelfartere kan smide plast til genbrug hjemme i køkkenet, ved lederen af Affald og Genbrug endnu ikke. Det afhænger af, hvilken model kommunen vælger.

- Vi skal først have fundet ud af, om vi skal have en spand ekstra, eller om vi skal blande det i noget af det, vi har. Det kan være, vi skal have ny kørselsordning og nye lastbiler. Jeg vil gætte på, at der går mellem et og halvandet år, fortæller Klavs Clemens Nielsen.

Det anslås, at hver dansker smider 37 kilo plastik ud hvert år. Ryger plastikken i den sorte restaffaldspose, bliver det ikke genanvendt.

Hvis du sorterer et kilo plastaffald korrekt og ikke smider det til restaffald, sparer du samfundet for energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standbyforbrug til alle elektriske apparater i 14 dage.