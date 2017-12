Året der gik på Facebook: Her er de 10 favoritter

Der er både grove, sjove og rørende historier på listen over de mest populære historier på TV 2/Fyns Facebook fra 2017. Over to millioner har set det mest populære opslag.

Popularitet defineres i dette tilfælde som den samlede mængde interaktioner. Det vil sige 'likes', kommentarer og delinger lagt sammen.

Nummer 1: Den vrisne slagter fra Langeskov

- Det er jo alle de der pensionister, de har kraftedeme så god tid!

Citat: Helge Winther, 81 år og slagtermester.

Historien er egentlig fra 2011, og den blev lavet af journalist og tidligere TV 2/Fyn-vært, Gert Hansen og fotograf Flemming Ellegaard.

I januar 2017 gik historien pludselig viralt, og den er både den mest læste artikel på tv2fyn.dk og det mest populære opslag på TV 2/Fyns Facebookside med over to millioner visninger og tusindvis af kommentarer som denne her.

Nummer 2: Dyremishandling i Vollsmose: Børn river hoved og ben af katte

Historien om dyremishandlingen er fra april. Her fortalte en tidligere beboer fra Vollsmose om, hvordan hun havde set børn spille fodbold med kattekillinger.

Kattens Værn bekræftede den grove mishandling, og Dyrenes Beskyttelse ville ikke længere køre til området, efter en dyreredder var blevet overfaldet af en gruppe unge, da hun skulle hente en kat.

Historien fik mange til at reagere på Facebook.

Nummer 3: Æhh pensionerede..nej paterede æg..Eller...penetrede?

Signe Ryge var på madkursus sammen med en flok teenagere på Helnæs, der skulle lave deres egen aftensmad. Men det kan være pænt svært at huske alle de der kokkegloser.

Nummer 4: Expelliarmus - Winguardium Leviosa: Laurits, Theodor og Kalle er kæmpefans

De tre drenge, der fyrede vilde Harry Potter-formularer af fik tusindvis af kommentarer og likes med på vejen. Laurits, Theodor og Kalle var alle i Odense for at være med i Harry Potter-festivalen i oktober.

Nummer 5: Vognmænd raser over overhalingsforbud på motorvejen

Forbyd lastbiler at overhale på bestemte strækninger på den fynske motorvej døgnet rundt. Sådan et forslag blev luftet tilbage i januar, da en arbejdsgruppe så på, hvad der kunne gøres for at forbedre de trafikale forhold på den fynske motorvej.

Glem det, lød det prompte fra de fynske vognmænd. Reaktionerne væltede ind efter opslaget her. Og der var både for og imod.

Nummer 6: Flyv til London eller Barcalona fra Odense

Midt i en regnvåd sommer kom historien om, at fynboerne kunne begynde at drømme om at flyve med rutefly til europæiske hovedstæder fra Odense. TV 2/Fyn bad fynboerne om at komme med bud på, hvor de gerne ville flyve hen fra Odense. Og så væltede det ellers ind med gode bud.

Nummer 7: Kattekillinger smides ud

Sommeren er højsæson for indlevering af herreløse katte på internaterne. I august skrev TV 2/Fyn om kattekillinger, der blev smidt ud på rastepladser eller i skraldespanden. Internatlederen efterlyste en kattelov, der sidestiller katte med hunde.

Nummer 8: Lindø i rivende udvikling

En succeshistorie fra februar 2017. For fem år siden lukkede A.P. Møller Lindøværftet. Men nu er det gamle Munkebo-værft blomstret op på ny. Små 100 virksomheder og 2.200 mand har deres gang på værftet.

Nummer 9: Her er Fyns bedste vaffel-is

Fyns bedste vaffelis er en friskbagt vaffel med tre kugler, drys og 150 gram softice og flødebolle oven på. Og så er den fra Kerteminde. Det mente fynboerne i hvert fald, da de blev bedt om at kåre den bedste is på Fyn.

Nummer 10: Hospitalklovnen Lulu fik sig en overraskelse direkte på tv

Hospitalklovnen Lulu troede, at hun skulle i tv for at få flere til at melde sig som bloddonorer, men i Blodbanken på OUH havde man en lidt anden plan med Lulu. Og Lulu er en populær klovn på OUH. Her er et par reaktioner fra Facebook: