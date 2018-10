Tonsvis af æbler: Årets æblehøst slår næsten alle rekorder

Der vælter stadig ind med æbler hos Orskov Foods i Ørbæk.

På trods af den varme sommer og tørke, har æblerne haft en god år sæson. Siden mandag 13. september er det strømmet ind med æbler fra private haver.

- Det er gået over alt forventning. Der har været gang i den lige fra dag ét. Meget mere end vi egentlig havde regnet med, fortæller fabrikschef for Orskov Foods, Jesper Nordall Madsen.

Fabrikschefen forventetede at modtage 40 ton den første dag, men der kom næsten det dobbelte ind, nemlig 75 ton.

Og nu hvor sæsonen er ved at slutte har mosteriet rundet 1.000 ton æbler. Det er over tre gange så meget som i forhold til sidste år, og er det bedste resultat i ti år - kun slået af sæsonen i 2008, hvor høsten nåede op på 1.060 ton.

Læs også Æblerne vælter ind hos mosteri i Ørbæk

Til sammenligning nåede æblehøsten op på 300 ton sidste år. Allerede efter de første seks dage i årets sæson nåede Orskov Foods at få det antal æbler ind, der svarer til hele år 2017.

- Der var vi lidt bekymret for, om vi havde plads, siger Jesper Nordall Madsen.

På fredag slutter muligheden så for at aflevere æbler og få æblemost i betaling.

Fyldte tanke

Selvom der er to dage tilbage inden sæsonen slutter helt, kan det ikke nåes at slå alle rekorder. Og hvis der skulle komme endnu flere æbler ind på fredag, vil det heller ikke være muligt at tage imod alle æblerne.

- Vi slutter jo på fredag, og det er den dato vi har meldt ud ved skiltet på vejen og på vores hjemmeside, og den dato er vi simpelthen nødt til at holde fast i, for vi har ikke mere tankplads. Selvom vi tapper (til most, red.), så har vi ikke mere plads i lagertankene. De bliver fyldt på fredag, siger Jepser Nordall Madsen.

Læs også Fynske Egatec skal pakke 180 millioner æbler og pærer

Private der afleverer deres æbler, får en liter færdiglavet æblemost for hver 10 kilo æble de afleverer.