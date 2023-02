Politiet med ros til fynboerne: Antallet af indbrud næsten halveret

- Det er utroligt positivt. En årgang gav vi corona fortjenesten for, at antallet af anmeldte indbrud faldt, men det har lykkedes at fastholde faldet efter pandemien, siger Jesper Weimar Pedersen.

Han er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi og har selv været chef for politiets proaktive efterforskning, organiseret kriminalitet og berigelse, som indbrud i privat ejendom hører inde under.

Der er da også grund til at glæde sig.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af anmeldte indbrud på Fyn er faldet med 22 procent sammenlignet med 2021.

På fire år er antallet af anmeldelser næsten halveret.

- Forebyggelsesindsatsen fra politiets side i samarbejde med andre aktører som kommuner, brancheorganisationer, Tryg Fonden og Det Kriminalpræventive Råd har skabt resultater. Og så er vi blevet rigtig gode til det præventive arbejde, hvor vi for eksempel opsporer og tager på besøg hos personer, som vi har en mistanke om kunne finde på at begå indbrud, siger Jesper Weimar Pedersen til TV 2 Fyn.

Roser fynboerne

Udviklingen skaber også glæde hos Bo trygt, som TrygFonden og foreningen RealDania står bag i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Her peger projektchef Britt Wendelboe på, at det ikke kun er politiets indsats, der kan være årsag til faldet.

- Vi oplever et stigende engagement i at forebygge indbrud ude i boligkvartererne. For eksempel gennem efterspørgslen på indbrudsforebyggelseseksperter og tilslutningen til Nabohjælp og Nabovenner. Flere er formentligt også begyndt at arbejde mere hjemme. Derudover har låsesmede, vinduesbranchen, forsikringsbranchen og byggemarkeder meldt sig på banen. Det vigtigste er, at parterne samarbejder på kryds og tværs, siger Britt Wendelboe i en pressemeddelse.

Den forklaring er Jesper Weimar Pederserne fra Fyns Politi enig i.

- Sammen med vores samarbejdspartnere har vi kommunikeret nogle råd, som borgerne har været gode til at følge. Det kan for eksempel være at bruge apps fra Nabohjælp og Tryg Fonden til at kommunikere med hinanden, siger han.

Han fremhæver også det arbejde, som fynboerne selv bidrager med.

- Vi ser, at borgerne i høj grad bruger sociale medier til at gøre hinanden opmærksomme på det, hvis de ser noget mistænkeligt. Det kan være den samme varevogn, der cirkulerer rundt i deres område eller en mistænkelig person i nabolaget. Det er en god ting, når de sociale medier tages i brug, for det gør både os og andre opmærksomme på, at der kan være noget på færde, før det er sket, siger han.

Mens antallet af indbrud falder, betyder det ikke, at Fyn er fri for kriminalitet. I slutningen af 2022 satte vi for eksempel fokus på rockergruppen Satudarah, der blandt andet flyttede ind i en gammel skole og børnehave i Spedsbjerg.