Bandemedlemmer kan komme på fri fod med GPS-fodlænke

Kriminalforsorgen indleder nu et forsøg med GPS-fodlænker. Forsøget gælder for indsatte i Nyborg Fængsel med tilknytning til rocker- og bandemiljøet.

Den 1. marts næste år indleder Kriminalforsorgen et forsøg med GPS-fodlænke. Forsøger er målrettet indsatte med tilknytning til rocker- og bandemiljøet.

Forsøget gælder for indsatte i Nyborg Fængsel, samt Enner Mark Fængsel og Storstrøm Fængsel. Forsøget er en del af Bandepakke III og den nyligt indgåede flerårsaftale.

- Med dette forsøg får vi mulighed for at afdække, om GPS-overvågning kan styrke vores arbejde med at opdage og reagere på vilkårsovertrædelser. Hvad enten det er under udgang eller i forbindelse med prøveløsladelse, siger chef for Koncern Klientsagsbehandling Gitte Møller Larsen i en pressemeddelelse.

Gitte Møller Larsen har det overordnede ansvar for forsøget.

- GPS-fodlænker anvendes allerede i flere af de lande, vi typisk sammenligner os med, og jeg er glad for, at vi i Danmark nu også får lejlighed til at afprøve de muligheder, som GPS-teknologi kan give os, siger Gitte Møller Larsen.

Forsøget løber foreløbig et år. Efter det år skal Kriminalforsorgen evaluere, om der fortsat skal gøres brug af GPS-fodlænker.