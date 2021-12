Kvinde indstillet til dusør, efter hun sprang i å for at hjælpe fremmed

Kvinden binder sin hund til en lygtepæl, smider jakken og noget tøj og springer i åen. Der sikrer hun, at hans hoved bliver holdt over vandet, så han kan trække vejret, til redningsfolk når frem.

Flot gerning

Vagtchefen beskriver, at kabinescooteren er i vandet, men at der er en luftlomme, som gør, at manden kan trække vejret.

- Situationen taget i betragtning synes jeg, det er flot, at hun gør, som hun gør. At hun handler, går ned i vandet til ham og er der formentlig også det meste af tiden, til han kommer op.

- Det i sig selv er en flot gerning, og derfor indstiller vi til, at hun får en dusør, siger Milan Holck Nielsen.

Underafkølet

Politiet har vurderet, at manden var i vandet i 15-20 minutter. Han var underafkølet, da han blev hjulpet op af vandet, og han blev derfor også sendt en tur på hospitalet.

Den 59-årige mand har det efter omstændighederne godt, fortæller vagtchefen.

Dusører af den slags, der kan blive tale om her, gives typisk i sager, hvor personer hjælper andre i nød.

- Og enten har været med til at redde deres liv eller er medvirkende til at gøre en ekstraordinær indsats. Man må sige, at det her også var noget af en indsats, siger Milan Holck Nielsen.