Uden coronapas kan medarbejdere i Region Syddanmark hjemsendes uden løn

25. november vedtog Folketinget "lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.". Coronapasset vil være et krav for de ansatte, så længe corona kategoriseres som samfundskritisk sygdom.

Tillid til de ansatte

Region Syddanmark har valgt at indføre coronapas af flere årsager.

- Vi vil passe bedst muligt på både ansatte og patienter. Mange af vores medarbejdere har jo arbejde på hospitaler rundt omkring, siger Jane Kraglund.

Hvis ansatte nægter at vise coronapas eller ikke har et gyldigt, kan man blive sendt hjem uden løn, indtil det er muligt at fremvise et gyldigt coronapas. Og efterkommer ansatte så ikke pålægget, vil der kunne iværksættes ansættelsesretlige sanktioner.