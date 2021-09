Dårlig fynsk frugthøst: Jan mister halvdelen af sine æbler

Frugtavleren fortæller, at nogle træer giver en god portion æbler, mens andre giver væsentlig færre.

Det betyder, at årets høst kommer til at ligge på omkring 60 procent af det normale udbytte.

Vand afløste frost

Et uheld kommer sjældent alene, siger et gammelt mundheld, og det har vist sig at holde stik for Jan Jager, der også har måttet døje med meget regn i foråret.

- Vi nåede jo ind i maj, og hvis man kan huske det, var det en utrolig våd og kold måned, i forhold til, hvad maj normalt er. Så betingelsen for, at pollen kan vokse ned gennem griflen og lave befrugtningen, var meget udfordret, siger Jan Jager og fortsætter:

- Så selvom bierne fik flyttet pollen over på griflen, var det ikke sikkert, at der nåede at ske en befrugtning, så der kom æbler.

Store forskelle på Fyn

Som formand har Jan Jager kontakt til mange fynske frugtavlere, og han fortæller, at der er store forskelle på, hvordan høsten har været.

- Nogle, der ligger på den østlige side af Fyn har måske en bedre avl, mens dem, der ligger på den nordlige del af Fyn også har haft frostproblemer, fortæller Jan Jager.