Giftige gartnerier overtog budgetdebat: - Der skal ryddes op i de ulovlige forhold

- Vi skal passe på både mennesker og dyr. Derfor har vi også fra Socialdemokratiets side af en klar forventning om, at vi nu får fuldstændig styr på, at der ikke udledes gift i vores åer og vandløb fra gartnerierhvervet. Det må simpelthen stoppes, sagde Tim Vermund.

Ingen ekstraordinær indsats

Hos Venstre understregede by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt, at gartneriteamet allerede har fået gartnerierne til at rette op på en række kritisable forhold.

Han lagde dog heller ikke skjul på, at man fortsat ikke er i mål med indsatsen og pegede i den forbindelse på, at de 1,4 millioner kroner, der er sat af fra næste år og fire år frem, udelukkende er en fortsættelse af den nuværende indsats.

Christoffer Lilleholt har derfor foreslået, at man finder nye penge til kontrollen.

- Vi gør det, vi gjorde i forvejen. Derfor har næstformanden for udvalget (Kristian Guldfeldt, red.) og jeg bedt om at få en sag på dagsordenen, hvor vi kigger ind i at finde noget mere finansiering i By- og Kulturforvaltningen. Det bliver ikke nemt, men det håber jeg på, at byrådets partier er enige i. Jeg foreslår selv en fordobling af indsatsen, som vel at mærke ikke er særlig stor, sagde Christoffer Lilleholt, der understregede, at de fleste gartnerier i Odense opføre sig ordentligt:

- Der er rigtigt mange gartnerier, der gør det fantastisk godt. Så er der nogle få enkelte, som er nogle værre svin. Dem skal vi slå rigtigt hårdt ned på. Og så er der nogle enkelte, som i den grad har brug for nogle penge til enten at renovere eller sige, at de vælger at lukke gartneriet.

En eventuel ekstrabevilling til gartnerikontrollen forventes at blive sat på dagsordenen til det næste møde i By- og Kulturforvaltningen den 26. oktober.