Nu skal du igen bestille tid til pcr-test

Årsagen skyldes, at behovet for test er langt større nu end i september og oktober, og derfor klumper flere mennesker sig sammen ved testcentrene. For at undgå køer skal fynboerne nu bestille tid til pcr-tests.

- Der er flere, der gerne vil testes nu, og det har flere steder givet længere ventetid. Hvis vi skal undgå lange køer og sikre et godt flow, er vi nødt til at have tidsbestilling. Med tidsbestilling kan vi sikre, at teststederne ikke sander til på nogle af dagens mest travle tidspunkter, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

150.000 test om dagen

Allerede nu er det muligt at bestille tid på coronaprover.dk, og koncerndirektøren lover, at der den kommende tid frigives endnu flere tider i takt med behovet.