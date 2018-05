Efter dokumentar: Vi skal lære af de sager, hvor vi bliver underkendt

Borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V) siger, at kommunen skal lære af de sager på børnehandicapområdet, hvor de bliver underkendt af Ankestyrelsen.

Nordfyns Kommune er i top tre over de fynske kommuner, som laver allerflest fejl, når der skal behandles sager inden for børnehandicapområdet.

- Vi skal naturligvis lære af de afgørelser, som kommer fra Ankestyrelsen, og med lære mener jeg, at vi skal studere de sager, hvor vi bliver underkendt i den afgørelse, som vi har lavet, for at blive bedre til at håndtere afgørelserne fremadrettet, siger Morten Andersen (V), der er borgmester i Nordfyn Kommune.

Det fynske børnehandicapområde er hårdt ramt - fra 2013 til 2017 har halvdelen af de fynske kommuner hvert år ligget over landsgennemsnittet i antallet af fejl i familiernes sager. Det viser de sager, der når til Ankestyrelsen, fordi familierne klager over kommunernes afslag på hjælp.

Kan ikke genkende ministerens billede

Morten Andersen kan ikke helt genkende det billede i Nordfyns Kommune, som Børne- og socialminister Mai Mercado (C) sætter op i forhold til de fynske kommuners håndtering af sager på børnehandicapområdet.

Ministeren siger blandt andet i TV 2/Fyns dokumentar "Et Handicappet System", at kommunerne går til kanten for at spare penge på området.

- Det betyder ikke, at jeg negligerer, eller at jeg ikke tager ministerens udtalelser alvorligt, men at sige vi gambler med tingene og kører lige til stregen. Det er ikke en præmis, som jeg vil stå på mål for at sige, det er sådan tingene foregår i Nordfyns Kommune, siger Morten Andersen.

Tilstræber at overholde lovgivningen

Borgmesteren forsikrer, at kommunen altid går efter at overholde lovgivningen.

- Vi tilstræber hele tiden, at den til en hver tid gældende lovgivning bliver overholdt 100 procent. Vi går efter, at borgeren skal have den helt rette behandling. Sidste år havde vi seks afgørelser, hvor den vægtning som vi havde lagt ind for en afgørelse, er blevet vurderet anderledes af Ankestyrelsen, siger Morten Andersen og fortsætter:

- Det man skal gøre, det er selvfølgelig at kigge på de afgørelser, der kommer fra Ankestyrelsen. Vi skal se, om der er nogle ting, som vi skal vægte anderledes og tage mere højde for i en given afgørelse.