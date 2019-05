Gangbesværede beboere holdt som gidsler: Elevatorer lukket ned på grund af manglende vedligehold

Samtlige elevatorer på Åløkke Allé 7 i Odense er sat ud af drift, da bygningens ejer, Peter Boe Madsen fra Nova Administration, ikke har overholdt serviceaftalen med elevatorselskabet Schindler Elevatorer.

I alt er der 50 lejligheder i ejendommen, og det har store konsekvenser for flere af beboerne, hvor flere er enten gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Fanget i lejligheden

Én af beboerne er Christina Castro Tästensen, som er gangbesværet og derfor bruger krykker, når hun skal rundt. Hun opdagede, at bygningens elevator ikke virkede, da hun var på vej til fysioterapeut onsdag morgen.

- Jeg kunne ikke kalde på den eller noget som helst. Heldigvis var der en anden person, der kom gående, som kunne fortælle mig, at den er lukket.

Efterfølgende kontaktede Christina Castro Tästensen Nova Administration, som bekræftede, at elevatorerne var blevet lukket, da serviceaftalen ikke var blevet vedligeholdt.

- Jeg er jo ikke den eneste beboer, som er gangbesværet og derved er fanget i min lejlighed. Der er andre, som er dårligere gående end mig og som på ingen måde har en kapacitet til at komme ned ad trapperne fra fjerde sal. Så det er meget problematisk for dem. De er spærret inde.

Beboere fik intet varsel

Selvom Christina Castro Tästensen har forståelse for, at Schindler Elevatorer har lukket elevatorerne af sikkerhedsmæssige årsager, så undrer hun siger over, at beboerne ikke har fået et varsel inden, så de kunne forberede sig.

- Jeg tænker, at de kunne have givet os et varsel om, at de så sig nødsagede til at lukke elevatorerne. Vi skulle i det mindste have haft en mulighed for at forberede os på det, siger hun.

Et andet sted i bygningen bor Inge Nielsen, som er kørestolsbruger. Nu, hvor elevatorerne er taget ud af drift, er hun fanget i sin egen lejlighed.

- Jeg er jo forhindret i at komme ud og købe ind for eksempel. Jeg skal have hjælp til det hele, men indkøb skal jeg selv ordne. Jeg kan ikke komme nogen steder hen.

Det er desværre ikke første gang, at bygningens elevator er blevet lukket ned på grund af manglende vedligehold.

- Det har været 28 dage engang for et par år siden. Jeg fandt ud af at underholde mig selv så længe, men det er ikke lige morsomt altid at sidde og ikke kunne noget som helst.

Elevatorer tidligst i brug om en uge

Så lang tid kommer der heldigvis ikke til at gå denne gang. Onsdag klokken 14 blev en af beboerne skriftligt orienteret om, at elevatorerne tidligst vil blive taget i brug tirsdag i næste uge.

- I løbet af mandag og tirsdag vil elevatorfirmaet lave elevatoren i opgang A. De vil så forsøge at få arbejdstilsynet ud til om onsdagen, således at de kan godkende elevatoren og sætte den i drift igen.

- Umiddelbart derefter bliver de øvrige elevatorer lavet, således at de også kan blive godkendt og sat i drift igen. Alle elevatorerne vil blive renoveret, således at de overholder de sikkerhedsmæssige krav, som der er til elevatorer, står der i en mail fra Nova Administration til beboeren, som TV 2/Fyn er kommet i besiddelse af.

Anonyme kilder, hvis identitet er TV 2/Fyn bekendt, bekræfter, at elevatorerne er taget ud af drift, fordi de ikke har været kontrolleret og vedligeholdt efter forskrifterne. Det er ejerens ansvar, at elevatorerne er i den forskriftsmæssige stand.

Schindler Elevatorer ønsker ikke at udtale sig, men henviser i stedet til bygningens ejer. TV 2/Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra bygningens ejer, Peter Boe Madsen, fra Nova Administration.