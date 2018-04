Farlige stoffer i hverdagen: Uhyggeligt siger mor til to

Det er ikke nemt at gardere sig imod hormonforstyrrende stoffer, siger Mia Boye - mor til to.

Mia Boye, der er mor til drengene Toke og Tobias er en af de mange forældre, der glæder sig over, at der er kommet mere fokus på forskningen af hormonforstyrrende stoffer og deres påvirkning af børn.

Hun er glad for, at et af projekterne i Et sundere Fyn netop prøver at teste, om børns intelligens påvirkes negativt helt frem til skolealderen.

- Som mor kan man ikke lade være at tænke på, hvordan det bliver når ens egen børn skal have børn. Om de får svært ved at få børn, tager sygdomme med eller om hormonforstyrrende stoffer øger risikoen for kræft, siger hun.

Hun kalder perspektiverne skræmmende og er sikker på, at der er mange ting, man stadig mange ikke ved noget om.

- Jeg tror ikke, vi er oplyst nok, og der er nok mange ting, vi ikke ved, siger Mia Boye.

Hun forsøger selv at kikke på varedeklationerne, og hvor det ellers er muligt at tjekke, om der er hormonforstyrrende stoffer i produkterne.

- Hvis jeg fik mulighed for at vide, hvad der er skadeligt for børns opvækst, ville det være rart. Det ville også være rigtig fint, hvis det stod skrevet på produkterne, eller det simpelthen blev gjort ulovligt, siger Mia Boye.

