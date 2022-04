Flere vil dyrke motion - men i Tommerup bliver de ældre væk

Helt samme succes har Tommerup Idrætsforening dog ikke oplevet. Her kæmper man stadig med at få de ældre idrætsudøvere tilbage i træningslokalerne.

- Specielt de ældre har været bange for at komme i gang igen. Der kan vi se en markant nedgang, fortæller formand Lone Simonsen.



Lokker med chokolade

Derfor har foreningen forsøgt sig med lidt utraditionelle metoder.

- Op til sæsonsnart har vi prøvet at komme ud med chokolade til alle de ældre, der før har gået her, for at lokke dem tilbage på den måde. Det gav dog ikke den store succes, for de er alligevel lidt for skræmte, siger formanden.