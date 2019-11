Bro i stedet for dæmning: Forslag vil give Fyn en ny ø

Stige Ø kan igen blive til en rigtig ø.

Siden slutningen af 1960'erne har Stige Ø været forbundet til det fynske fastland med en dæmning, men en række foreninger med Odense Roklub i spidsen ønsker, at der igen bliver passage for mindre både mellem Stige Ø og resten af Fyn.

Tanken er, at der i stedet for dæmningen skal bygges en lille bro. Planerne går på, at projektet skal finansieres af fonde, og indtil videre er ideen blevet godt modtaget.

Det fortæller Morten E. Larsen, der er formand for Odense Roklubs Venner og initiativtager til projektet.

- Der har været positive reaktioner, det har der, siger Morten E. Larsen.

Broen skal bygges der, hvor vejen på dæmningen er smallest. Hvis man i stedet bygger en bro, vil man kunne sejle direkte fra Odense Kanal til Odense Å.

- Roerne vil meget gerne over på den anden side og bruge de muligheder, der er. Vi har i forvejen et af de bedste steder at ro med den her kanal, der kun er 75 meter bred. Men den vil blive endnu bedre, hvis vi får prikket hul der, siger Morten E. Larsen.

Han tror, at det vil kunne bringe langtursroere og små motorbådssejlere helt ind i åen.

- De kommer ikke i dag, for der er kanalen kedelig. Men det vil den ikke være, hvis der bliver åbnet, mener Morten E. Larsen.

Gammel tanke

Ideen til at genåbne passagen har han gået med længe. Ja, faktisk endda rigtig længe.

- Den kom nok i 1965, hvor jeg kørte over broen, der var her dengang. Jeg var kun tre-fire år og kørte til kaproning herovre med min far. Der gav det sådan et bump fra den jernplade, der lå henover. Og da jeg selv meldte mig ind i roklubben i 1973, var broen væk og erstattet af en dæmning. Nu vil jeg gerne have det til en ø igen, så vi kan komme op i åen, siger initiativtageren.

Han fortæller, at roere og småbådssejlere vil få adgang til 15 kilometer å, hvor der er 11 forskellige steder, de kan lægge til.

- Det er en jungle nogle steder. Det er et meget interessant område, og alle fortjener at få lov at komme hele vejen op ad åen, siger Morten E. Larsen.

Initiativtagerne har indbudt til møde om projektet tirsdag aften klokken 19 i Odense Roklub. Her vil projektet blive fremlagt, og der vil blive diskuteret både tekniske løsninger, perspektiver, økonomi og finansiering.