Fynsk ekstrem-svømmer opgav drøm

Efter 740 kilometer langs Danmarks kyster måtte fynske Lars Simonsen give op 18 kilometer ude i farvandet mellem Mols og Sjællands-Odde.

- Da jeg har svømmet i syv timer, ryster jeg så meget i vandet, at jeg ikke kan styre mine bevægelser længere. Og så bliver jeg trukket op på følgebåden, fortæller han til DR Syd.

Vi starter igen, når vejret er til det - forhåbentligt en gang i april/maj Lars Simonsen

42-årige Lars Simonsen begyndte sin svømmetur den 5. juni ved Vidå-sluserne i Højer i Sønderjylland. Hans plan var at svømme 1.300 kilometer i åbent hav langs de danske kyster på omkring fire måneder.

Med på turen har han haft sin 67-årige mor, der har ledsaget ham i en kajak sammen med proviant og bagage.

- Jeg har længe drømt om at komme ud på et rigtigt eventyr i Danmark. Noget, hvor man tænker, at det ikke er muligt, sagde eventyren til TV 2/Fyn, da han i juni startede sin færd.

Men drømmen om at svømme Danmark rundt forsvandt, da efteråret for alvor fik fat, og fynboen blev nødt til at se sig slået af kulde og blæst.

Her kan du se Lars Simonsens svømmerute. Foto: www.livetergodtfolgos.dk

Familien kunne ikke holde til mere

Ikke nok med at Lars Simonsen havde sin mor med i en kajak på sidelinjen, så hjalp hans far også til. På hele turen har hans far nemlig hentet og bragt mor og søn til næste startpunkt.

- Vi er jo et helt hold, og jeg har kunne mærke på mine forældre, at vi var ved at nå enden. De har på intet tidspunkt sagt, “stopper vi ikke snart?”. Men vi kender efterhånden hinanden så godt, at ikke alt skal siges højt for, at man forstår det. Fire måneder i en campingvogn/telt, hvor man konstant er på vej, tager også på kræfterne, skriver Lars Simonsen på sin hjemmeside, hvor danskerne har kunnet følge hans eventyr.

Han fortæller, at hans mor var blevet nødt til at gå i land et stykke tid før ham selv. Vejret var simpelthen for voldsomt for den 67-årige mor.

Deler eventyret i to

Men drømmen om at svømme Danmark rundt er ikke helt forbi for fynboen.

Lars Simonsen er nemlig fast besluttet på at holde træningen ved lige, så han kan fuldføre sit mål og tilbagelægge de resterende 560 kilometer til vands til foråret 2019.

- Vi starter igen, når vejret er til det - forhåbentligt en gang i april/maj, skriver han på sin hjemmeside.

