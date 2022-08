Fodbold holder Benny væk fra stofferne

Pladsen ved siden af Tulipbygningen i Faaborg blev onsdag omdannet til et fodboldmekka for en stund.

Ikke færre end 20 fodboldhold fra hele landet overtog området, da der blev spillet om pokaler i de Åbne Fynske Mesterskaber i Ombold. Et fodboldfællesskab for socialt udsatte og mennesker ramt af hjemløshed.

Det er før set, hvordan fodbold er noget, vi som mennesker samles om. For mange af spillerne til Ombold er det også netop fællesskabet, der er vigtigt. Det at finde noget at samles om, og noget som, for en stund, kan få dem til at glemme deres problemer.

- Det betyder alt for mig, siger 59-årige Benny Jedig, der spiller på fodboldholdet fra værestedet Stenbruddet i Svendborg.

Benny Jedig begyndte at ryge hash, da han var 17 år, og har i mange år af sit liv levet i misbrug og hjemløshed. I dag har han stadig ingen fast bopæl, men holder til i Svendborg, hvor han også spiller på Ombold-holdet en gang om ugen.

- Det er en leg for alle på alle niveauer. Det skal være sjovt at spille, og det er det også, siger han.