Børn af forældre med misbrug på sommerhøjskole: - Det ændrede mit liv

Da Brian Theodor Løcke var barn, drak hans forældre. Han er vokset op med fulde voksne og altid følt sig forkert.

- Inden jeg var på sommerhøjskole sidste år, havde jeg en følelse af at være anderledes og forkert. Det gjorde, at jeg ikke talte særlig meget om min barndom med fulde forældre.

- Sommerhøjskolen endte med at ændre mit liv. Jeg har en større følelse af at være et helt okay menneske, også selvom jeg har den baggrund, jeg har med, fortæller Brian Theodor Løcke.

Han er i år med på Tubas sommerhøjskole, der bliver holdt for 75 unge voksne på Svendborg Efterskole, for anden gang.

Tuba står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere. Ifølge en undesøgelse foretaget blandt unge, der modtager rådgivning i Tuba, svarer op mod halvdelen, at de aldrig har talt med nogen om deres forældres misbrug.

Et digt til far

Den følelse kender Petra Geisler, og det er netop, hvad sommerhøjskolen skal ændre på.

På sommerhøjskolens skrivekursus øver hun sig i at sætte ord på sine følelser. Det har hun gjort ved at skrive et digt til sin far.

"Hvis du kendte mig ...

... havde du gjort bedre, far.

Hvis du kendte mig, ville du have vidst ...

... hvad det gjorde ved mig, når du drak".