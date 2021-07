Hans Jørn Kolmos: - Vi er i et kapløb med Delta-varianten

Jo før, danskerne får andet stik, jo bedre, lyder det fra professoren - særligt med den nye Delta-variant, der truer hele verden i øjeblikket.

- Vi er i et kapløb med tiden, for vi ved, at første stik ikke er nok, når det kommer til at være beskyttet mod Delta-varianten, siger han til TV 2 og fortsætter:

- Derfor kan man kun opfordre til, at folk følger Sundhedsstyrelsens nye anbefaling og får rykket deres vaccinetider frem. Se at blive vaccineret!

Det er dog ikke muligt at fremrykke sin tid, hvis det er vaccinen fra Moderna, man skal have. Det skyldes, at der fra producentens side er lagt op til, at der går mindst 28 dage mellem første og andet stik.

- Om Moderna i virkeligheden også godt kunne rykkes frem, er der ingen der ved. Men man er nødt til at følge producentens anvisninger, siger Hans Jørn Kolmos.

Han understreger dog, at det ingen betydning vil få for kampen mod coronavirus, at danskerne må vente lidt længere på andet stik med Moderna.

Lørdag kunne Satens Serum Institut meddele, at 2.594.684 borgere - svarende til 44,3 procent af befolkningen - er færdigvaccineret mod covid-19.

3.878.299 danskere - svarende til 66,3 procent - har påbegyndt vaccination.