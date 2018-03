Keld kæmper med vægten: - Jeg tager et kilo på af at kigge på en liter is

En helt ny rapport for hele landet viser, at et stigende antal af fynboerne er overvægtige. Statistikken trækkes især op af mænd i alderen 45-74 år.

Dugfriske tal fra rapporten ‘Hvordan har du det,’ der danner grundlag for en ny sundhedsprofil for hele landet, viser, at fynboerne er lidt for gode ved dem selv. Antallet af overvægtige fynboer steget fra 50 procent i 2010 til 55 procent i 2017.

Keld Westring er en af de fynboer, som kæmper med de ekstra kilo.

- Jeg har altid sagt, at hvis jeg kiggede på en liter is, så tog jeg et kilo på. Spiste jeg så den liter is, tog jeg to kilo på. Jeg ved godt, de ekstra kilo ikke er kommet af sig selv, og de forsvinder heller ikke bare sådan lige, siger han til TV2/Fyn.

I mange år løb Keld Westring dagligt, og det holdt vægten nede, men da han fik en ny hofte, var det slut med løb - ikke kun i en periode - men for altid.

- I det første halve år efter operationen var jeg nærmest ved at græde, hver gang jeg så en der løb. Jeg kunne heller ikke motionere i den periode, så der begyndte de ekstra kilo for alvor at finde vej til sidebenene, fortæller Keld Westring.

“Jeg ved, hvad der skal til”

Keld Westring har tidligere fået rådgivning om kost og motion, og dengang tabte han sig også, men efter rådgivningen sluttede, vendte kiloene langsomt tilbage - også selvom han blev ved med at motionere flere gange om ugen.

Fakta om BMI BMI (Body Mass Index) er et værktøj til at måle vægt i forhold til højde for at bestemme, hvorvidt en person er under-, over- eller normalvægt. BMI er ikke nødvendigvis en indikation om, hvorvidt du lever eller er sund.



Undervægt: under 18,5

Normalvægt:18,5 - 24,9

Overvægt: 25 - 29,9

Svær overvægt: 30 og derover



Kilde: Sundhedsstyrelsen

- Jeg er i fitnesscenteret to til tre gange om ugen. Derudover svømmer jeg så en, måske to gange oveni. Så spiser min kone og jeg sundt, men jeg ved jo godt, at maven ikke kommer af sig selv, siger han.

- I weekenderne får vi god mad, bearnaisesovs, rødvin, slik og is. Jeg ved, hvad der skal til, hvis jeg skal tabe mig og langt hen ad vejen lever min kone og jeg sundt.

Ifølge Keld Westring er det ikke, fordi han mangler viden om motion eller kost, men det er mere det med at få ført tingene ud i livet.

Vi knækker nakken

Nyborg Kommune er en af de fynske kommuner, der trækker gennemsnittet op. 57,2 procent af borgerne har ifølge analysen et BMI over 25 og dermed i kategorien for overvægt. Derfor forsøger kommunen da også at komme problemerne til livs, blandt andet ved at tilbyde gratis personlig vejledning om kost og motion.

- Vi har lavet et tilbud til de borgere i kommunen, der kæmper med vægten. Kommunen tilbyder uforpligtende vejledning i det omfang, som den enkelte borger føler, de har behov for, siger Stine Henriksen, klinisk diætist, Nyborg Kommune, til TV2/Fyn.

Borgerne, der siger ja tak til at få vejledning, er i direkte digital kontakt med Stine Henriksen eller en af de andre vejledere gennem appen LIVA.

- Vi skal hjælpe folk med at tabe sig, men samtidig skal det ske i et tempo, hvor de kan holde de ting, som de lover sig selv, siger Stine Henriksen.

Hun har oplevet alt for mange, der desperat ønsker sig et vægttab, og som dropper alt sukker, usund mad og begynder at træne syv gange om ugen, men det er de færreste, som kan leve sådan.

- Med en alt eller intet-mentalitet når det kommer til sukker og motion, så knækker folk som oftest nakken lynhurtigt. De bedste resultater kommer som regel, når borgerne sætter mål for sig selv, som de kan indfri uge efter uge. Er det træning i fitnesscenteret to gange om ugen, en løbetur i weekend og grøntsager i alle aftensmåltider, så er det godt, bare man lykkes igen og igen. Det giver langvarige ændringer, siger Stine Henriksen.

Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem, fordi svært overvægtige har øget risiko for at udvikle følgesygdomme som eksempelvis type 2-diabetes, hjertekar-sygdomme, forhøjet blodtryk og belastningsskader i knæ og led.