Bred enighed om budget i Kerteminde: Stigende befolkningstal og godt samarbejde i fokus

- Der var et utrolig godt arbejdsklima. Alle parter kom med deres oplæg, jeg lyttede til hvert enkelt parti og kom med et forslag, som kunne være et kompromis, som alle sagde ja til, siger han.

- Det er valgår, og de andre partier kunne sagtens have råbt op og udfordret på valgløfterne.



Stigende befolkningstal

I budgetforliget er der særlig lagt vægt på det øgede befolkningstal, både i forhold til flere børn og ældre, der lever længere.

Om ti år forventer kommunen, at der bor femten procent flere børn mellem nul og fem år. Det svarer til en stigning på 200 børn. Derfor har partierne indgået en aftale om at udvikle kommunens dagtilbud, blandt andet ved at etablere en ny daginstitution.