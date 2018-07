Kræmmerkonge: Jeg kan sælge alt

Lige nu er Ørbæk Marked i fuld gang og en helt særlig kræmmerkonge er med. Han kan sælge alt, men nu skal der andre boller på suppen.

Fredag åbnede en folkefest da Ørbæk Marked blev skudt i gang.

Det er 118. gang, at gæster og kræmmere går på jagt efter en god handel i det østfynske.

En af kræmmerne, der har været med i mange år er kræmmerkongen Kurt Andersen. Sammen med sit hold rejser han år efter år rundt til Danmarks mange kræmmermarkeder med sine to stande. Han har været på Ørbæk Marked gennem 40 år, men det har ikke altid været nemt.

- Det er egentlig et hårdt liv mange gange. Jeg har prøvet at lave fejlkøb og tabe penge. Men det er ligesom gynger og karruseller - du vinder og du taber, fortæller Kurt Andersen.

Et særligt marked

Men Ørbækmarkedet skiller sig ud på en helt særlig måde.

- Jeg har prøvet så meget. Jeg har købt restpartier og nye varer. Jeg har solgt alt. Herude kan man nok sige lidt mere, end hvis det var inde i en butik. Her ude kan man også sige: 'Hold nu op med det pis, ikke?' Det hører med til et rigtigt kræmmermarked. Jeg kan næsten sælge alt, bare det er billigt nok, siger Kurt Andersen.

Og betegnelsen 'kræmmerkongen' er ifølge arrangøren bag Ørbæk Marked den helt rigtige.

- Kurt er jo en rigtig kræmmer. Og det er jo det, folk godt kan lide, når de kommer på et kræmmermarked. Man kan stå og handle og få en sang fra de varme lande og man kan prutte om prisen, siger Jesper Sommer Andersen.

Kongens efterfølger

Kurt Andersen har været i branchen i mange år og har besluttet, at hans biks skal gå nye tider i møde.

- Jeg er en gammel cirkushest og silken er jo ved at være slidt lidt af, siger Kurt Andersen.

Derfor er Kurt Andersen begyndt at trappe ned for sine markedsbesøg. Orla Madsen et det næste levende billede i branchen og kræmmerkrongen håber, han vil gøre det godt de næste 30 år.

- Kom ind til Palle Bo, vi har massere af H2O. Så kommer vi lige med sådan en lille bemærkning, siger Orla Madsen.

Han er en gammel kending til kræmmerkongen og skal nu overtage hans butik.

- Vi har kendt hinanden i 29 år efterhånden og jeg har kørt med på markedet i 20 år. Så det er en god lærermester, jeg har haft.

Og beslutningen om at overlevere ansvaret, kan arrangøren bag Ørbæk Marked godt forstå.

- Det er jo et hårdt liv at rejse fra marked til marked. Jeg kan sagtens forstå, at Kurt trapper ned. Der kommer nogle nye kræmmere til. Måske også nogle nye kræmmere end man så tidligere, siger Jesper Sommer Andersen.

Et sjovt liv

Men på trods af et til tider hårdt liv som kræmmerkonge, har der været mange smil på læberne.

- Nu vil jeg ned til Gran Canaria og have min skjorte af. Jeg ved godt at det er lidt lunt i Danmark lige nu, så jeg behøver jo ikke tage afsted endnu. Det har været et sjovt liv. Det har været et rigtig sjovt liv, siger Kurt Andersen.

I år kunne markedet endnu engang melde alle stande udsolgt.

Og riften om de mange stande har arrangøren Jesper Sommer Andersen en god forklaring på.

- Grunden til at de her stande hos os bliver ved med at være udsolgt, er fordi vi har et stort og rigtig godt kræmmermarked. Vi favner bredt. Der er noget for alle. Der er noget for børn og voksne. Det vi har appeller til rigtig mange mennesker og derfor er det attraktivt for kræmmerer at komme til Ørbæk Marked.

Ørbæk Marked strækker sig over weekenden den 13. til 15. juli.