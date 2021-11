Kvinder i undertal: - Diskussion om mande- og kvindefag er noget ”bullshit”

Fandenivoldskhed

Marlene Ambo Rasmussen har altid haft politik tæt på kroppen. Ikke fordi forældrene hjemme på gården selv var aktive, men landmandsfaren var helstøbt Venstre-mand og holdt af at diskutere politik over middagsbordet.



Derfor faldt det den nu 35-årige fynbo naturligt at gå ind i politik umiddelbart efter gymnasiet.

På de tidspunkt havde alle omkring hende i årevis vidst, at hun var ”hamrende borgerlig”, som hun selv beskriver det. Og det resulterede i lidt af en hetz på gymnasiet i Svendborg, husker hun:

- Det var ungdomsuddannelser, når det var værst. Jeg gik i det rigtige tøj, men havde ikke den rigtige holdning. Men jo mere de boksede på mig, jo mere fik jeg en fandenivoldskhed.

Savner fleksibilitet

I dag sidder Marlene Ambo Rasmussen i Folketinget for partiet, hvis ideologi hun fik ind med modermælken. Men omkring hende sidder kun kvinder på omtrent hver tredje stol.

Siden hun blev aktiv i politik, er andelen af kvinder ganske vist steget, men der er stadig et stykke vej at gå, mener Marlene Ambo Rasmussen. Og skal partierne lykkes med at tiltrække flere kvinder, kræver det, at arbejdet gøres mere fleksibelt.

For den måde, kommunalpolitik i dag er indrettet, kan den moderne børnefamilie ikke være tjent med, siger hun:

- Du får ikke en ung kvinde med to små børn til at sidde i et borgerhus fra 19.30 til 21.30 en hverdagsaften. Der vil hun prioritere at være hjemme, siger Marlene Ambo Rasmussen.

Hun fremhæver eksempler fra Folketinget, hvor blandt andre kollegaen Marie Bjerre har haft sit barn med på arbejde. Det er et bevis på, at det kan lade sig gøre at gøre politikerhvervet mere familievenligt, end hvad ryet tilskriver det, mener Marlene Ambo Rasmussen.

Vi bliver ved prioriteringerne lidt endnu.

For ifølge Venstre-politikeren kan det lave antal kvinder i politik også hænge sammen med, at mange ikke ønsker at prioritere en aktiv politisk karriere, hvis ikke de føler sig hørt og respekteret.

Her er byrådene ikke helt så håbløse, som man kunne få indtryk af ved at kigge rundt på de forskellige kommunalbestyrelser, mener Marlene Ambo Rasmussen.