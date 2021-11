Rektor begejstret for idé om SOSU-linje på Nordfyns Gymnasium

Rektor Kurt René Eriksen har talt med Dorte Schmidt om forslaget før. Han er enig i hendes ovenstående synspunkter.

De kommende år vil der være færre unge til at påbegynde en uddannelse. Derfor mener rektoren også, at det at tilbyde flere uddannelser under samme tag, er måden at beholde størrelsen på uddannelsesstederne og skabe et attraktivt studiemiljø.