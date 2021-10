Nanna har været clean i to år - her bliver hun overrasket af kæresten

Røg joint som 12-årig

I ti år var stoffer en indgroet del af Nanna Lehmans liv, efter at hun røg sin første joint allerede som 12-årig.

Nanna Lehman har været i et ti år langt misbrug. Det er hende tredje forsøg på at blive clean.

- Jeg er rigtig stolt af hende, og derfor vælger jeg at sætte det her på benene, for der er så mange andre mennesker, der er stolte af hende, siger Simon Pedersen.

Nanna Lehman håber, at tredje gang er lykkens gang, for det går godt for hende nu.

- Jeg er blevet forlovet. Jeg har fået kørekort. Jeg har afsluttet et år på en uddannelse for første gang nogensinde. Jeg er begyndt at blive mødt af mennesker, der tager imod mig, som jeg er, og ikke for det, jeg laver sammen med dem i form af stoffer, siger hun.

Se dokumentaren om Nanna Lehman herunder: