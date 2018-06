Nyborg: Det kniber med overskud på farligt affald

Det tidligere Kommunekemi, nu Fortum, har tabt knap 100 millioner kroner siden 2014.

Der var engang, da Kommunekemi i Nyborg var en guldrandet forretning.

Virksomheden blev etableret i 1971 i Nyborg som det første danske behandlingsanlæg for farligt affald. Dengang var selskabet ejet af de danske kommuner.

I 2009 blev selskabet solgt til kapitalfonden EQT Infrastructure, som solgte den videre til det finske Ekokem i 2015. Men et års tid senere solgte finnerne videre til et andet finsk miljøselskab, Fortum Waste Solution, for 3,5 milliarder danske kroner.

Siden 2014 har selskabet tabt næsten 100 millioner kroner.

Det netop offentliggjorte regnskab fra 2017 viser et nyt underskud - denne gang dog kun på 5,4 millioner kroner før skat.

Omsætning stiger

Ifølge regnskabet har integrationen af det danske affaldsselskab i den finske Fortum-koncern krævet en ny organiaton, og der er blevet iværksat et nyt "sprint-projekt", som de næste tre år skal optimere og udvikle virksomheden inden for Fortum Waste Solution.

Der er desuden brugt ressourcer på sikkerhed, finanssystemet Fina, vedligeholdelsessystemet Maximo og den nye HR-platform, Hermes.

I september 2017 blev alle Fortums enheder ISO 9001 certificeret i Danmark.Omsætningen steg marginalt til 351 millioner kroner i 2017, men var ni millioner under budget.

Hovedårsagen til den faldende omsætning skyldtes sammensætningen af ​​det indkomne affald til en lavere pris end budgetteret, oplyser selskabet.

Overskud på driften

Et forlænget driftsstop af forbrændingsovnene på fem dage og ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter trak også indtjeningen ned, men driften gav dog et overskud på knap syv millioner som følge af stigende affaldsmængder og lavere omkostninger på støttebrændsel.

Fortum Waste Solutions egenkapital er på 647 millioner kroner.

Nyborg-virksomheden beskæftiger 159 omregnet til heltidsansatte. Det er cirka 50 færre end dengang, virksomheden var kommunalt ejet.