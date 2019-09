Økonomiaftale giver flere penge til sundhed

Danske Regioner har natten til onsdag indgået en aftale med regeringen om de fem regioners økonomi for 2020.

Aftalen giver regionerne yderligere 1,5 milliard kroner til drift af sundhedsvæsenet til næste år samt et beløb til investeringer teknologi og udstyr.

Selv om regionerne havde håbet på to milliarder ekstra, er Stephanie Lose, der udover at være formand for regionsrådet i Region Syddanmark også er formand for Danske Regioner, glad for aftalen.

- Det kommer ikke bag på nogen, at vi altid gerne vil have flere penge med hjem, men med 1,5 milliard kroner ekstra har vi faktisk ekstra penge til den opgave, vi står med, og det er jeg ganske godt tilfreds med, siger Stephanie Lose (V) ifølge Ritzau.

Ud over de allerede aftalte penge til regionernes store akutsygehuse - for eksempel Nyt OUH i Odense - er der i aftalen også afsat 2,5 milliarder kroner til investeringer i de fem regionernes øvrige sygehuse og medicoteknisk udstyr.

Region Syddanmarks andel af det aftalte udgør godt 20 procent. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Med aftalen fjerner regeringen samtidig det omprioriteringsbidrag, som den tidligere regering indførte i 2015. Omprioriteringsbidraget fjernes på både sundhedsområdet og på det regionale udviklingsområde.

Bidraget betød, at både kommuner og regioner skulle skære én procent af budgetterne i årene 2016 til 2019, og så kunne regeringen efterfølgende selv prioritere pengene. Det fjernes altså nu på de to nævnte områder.

Tilfreds Lose

Stephanie Lose peger på flere positive elementer i aftalen med den socialdemokratiske regering.

- Jeg er godt tilfreds med aftalen. Det er vigtigt, at økonomien i sundhedsvæsenet ikke bare rustes til at rumme de udgifter, der kommer af, at vi bliver flere ældre, men også giver plads til at videreudvikle vores sundhedstilbud på højt niveau og tæt på borgerne. Vi får med aftalen mulighed for at give sundhedsvæsenet et pænt løft, siger Stephanie Lose.

Hun udtrykker også tilfredshed med, at regionernes ansvar for sundhedsområdet slås helt fast i aftalen.

- Det giver et godt grundlag for, at vi i de enkelte regioner kan indrette os bedst muligt ud fra lokale behov, ønsker og vilkår.

- Jeg glæder mig nu til at forhandle Region Syddanmarks budget for næste år på plads med de øvrige medlemmer af regionsrådet, så vi i fællesskab kan løfte det syddanske sundhedsvæsen yderligere, siger Stephanie Lose.