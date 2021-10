Mads fik en ny lever: - Jeg var på vej ud over kanten, men blev reddet på målstregen

Derfor opfordrer hun også til, at man tager stilling. Hvis man vil være organdonor, kan man enten melde sig i donorregistret, få et donorkort, man kan bære på sige, eller oplyse til sin familie, hvad man ønsker.

- Vi hører også fra pårørende, at de er glade for ikke at skulle være dem, der tager stilling.

På kanten af livet

For Mads Nyhus Kirk var det et kæmpe chok at gå fra at føle sig frisk, rask og sund til kort efter at ligge i en seng på sygehuset med et nyt organ i kroppen.

- Det er en følelse af at have været på vej ud over kanten og blive reddet på målstregen, forklarer han.

Til organdonationsdagen laver Mads Nyhus Kirk en åben gymnastiktræning for alle i Munke Mose, hvor han vil fortælle om sine oplevelser. Selv stod han med mange spørgsmål - ikke kun til transplantationen, men det liv, der ville følge efter.