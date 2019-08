Advarer mod kystnære vindmøller: Tusindvis af fugle vil dø

De danske planer om mere grøn energi møder modstand hos naboerne i Sverige.

Ganske opsigtsvækkende advarede de svenske myndigheder for godt to år siden mod to planlagte vindmølleparker i Storebælt: nemlig en kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt syd for Kalundborg og en kystnær havvindmøllepark ved Omø. Det skriver Jyllands-Posten.

De to parker vil kunne skade flere fuglearter – herunder edderfuglene og fløjlsænderne, som er i så kraftig tilbagegang, at de er sat på rødlisten over truede arter.

- Derfor fraråder vi at etablere de aktuelle vindmølleparker på de angivne placeringer, skrev de svenske myndigheder i marts 2017.

Siden har de danske myndigheder tilrettet det samlede projekt af hensyn til den potentielle påvirkning af fugle og dermed også – med egne ord – forsøgt at imødekomme indsigelserne fra Sverige.

Men det har ikke fået den svenske kritik til at forstumme, viser akter i sagen.

- Naturvårdsverket (den svenske forvaltningsmyndighed for miljøområdet, red.) mener ikke, at påvirkningerne nu er acceptable, skrev de svenske myndigheder i et brev til Miljøministeriet dateret den 8. marts i år.

Tusindvis af fugle vil blive ramt

Og svenskerne har en pointe, lyder det fra biolog Hans Skotte Møller, der repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening i Slagelse Kommune og sidder i bestyrelsen for Agersø Naturcenter.

Vindmøllerne vil komme til at stå midt i fuglenes trækrute, og tusindvis vil blive ramt af møllevingerne og dø, siger han til Jyllands-Posten.

Tiden må være inde til at lægge de kystnære havvindmølleparker i graven, mener Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V).

- Nu kan man lave rigtig havvind til konkurrencedygtige priser, og hvorfor så forfølge de kystnære parker, der rammer både mennesker og dyr, siger han.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men Energistyrelsen slår fast, at påvirkningen af fugle er grundigt undersøgt og beskrevet i VVM-redegørelserne for projektet.

En endelig vurdering af projektets påvirkning af miljøet – herunder fugle – foreligger, når der træffes afgørelse om etableringstilladelse for projektet, skriver Energistyrelsen i et svar til Jyllands-Posten.

