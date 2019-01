Ekspert i vind: Stormen kan ikke alene være skyld i togulykken

Nok rev blæsten både i godstoget og IC4-toget, da de begav sig ud på Storebæltsbroen fra hver sin side onsdag morgen.

Men vinden kan ikke være eneste årsag til den fatale ulykke, hvor en lastvognstrailer fra godstoget rev sig løs og ramte det modkørende passagertog.

Hver en sten skal vendes Jakob Mann, vindekspert

Det vurderer Jakob Mann, der er professor i vindenergi på Danmarks Tekniske Universitet, efter at have set en vindmåling fra Banedanmark, som TV 2 har fået aktindsigt i.

- Vindstyrken var ikke ud over det sædvanlige. Den svarer til hård kuling, og den burde altså ikke kunne give problemer for godstoget. Ikke alene, siger han.

Otte mennesker mistede livet, og 16 blev såret.



Artiklen fortsætter under billedet ...

Blomster lægges ved mindesmærke i Nyborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kun én vogn røg af

Ifølge Banedanmark var middelvinden på tidspunktet for kollisionen omkring 20,9 meter per sekund.

Først når middelvinden rammer 21-25 meter per sekund, skal togene nedsætte deres hastighed. Er middelvinden derimod mere end 25 meter per sekund, må togene ikke passere broen.

Banedanmark havde derfor oplyst, at togene havde tilladelse til at køre med normal hastighed.

Af samme årsag må andre faktorer end vinden have spillet ind, siger professoren. Som eksempelvis monteringen af den løsrevne trailer:

- Der var jo mange trailere på godsvognen, men kun én røg af. Så det kunne tyde på, at der var et eller andet galt, siger Jakob Mann.



Artiklen fortsætter under billedet ...

Læs også Hele Fyn og Storebælt flager på halv og lægger blomster

Vindekspert Jakob Mann. Foto: TV 2

Hoppende vind

Vindprofessoren ønsker ikke at gå ind i for mange spekulationer, men hvis den løsrevne trailer var sat forkert fast, kunne vindretningen spille en ganske væsentlig rolle, siger han:

- Vinden kommer fra nord, og det er i dette tilfælde den værst tænkelige retning, fordi den så rammer direkte ind på traileren, siger professoren, som også er medforfatter på en rapport om trafikale vindforhold på broer.

Vinddata fra Banedanmark viser også, at vinden "hoppede" på lavbroen, hvor ulykken skete onsdag morgen. Eksempelvis faldt den fra 20 sekundmeter omkring kl. 7.40 til 10 sekundmeter kl. 7.50. Dermed kan der have været nogle store og pludselige vindstød, siger professoren.

Det er dog stadig ikke nok til at forklare, hvordan ulykken kunne ske. For vinden bør ikke kunne rive en godt fastspændt trailer løs, siger Jakob Mann.

Han mener dog, at man også bør kigge på vindstød, når man skal beslutte, om en bro skal lukkes for togtrafik.

- Efter sådan en alvorlig hændelse skal man kigge på alting. Både på montering af trailer, men også på vind. Hver en sten skal vendes, siger han.

Lige nu er Havarikommissionen i gang med at undersøge, hvad der kan have forårsaget den tragiske ulykke. De kigger blandt andet på vindhastigheder, men også på, om der kan have været sikkerhedsbrister på godstoget.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra DB Cargo, som har ansvaret for godstransporten, men de har ikke ønsket at udtale sig. Kommunikationsdirektør Jan Wildau siger dog, at DB Cargo vil arbejde tæt sammen med myndighederne for at få afdækket den dødelige ulykke.

Læs også Forsøgte at få en pakke med et kilo heroin leveret til Netto