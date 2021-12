Regionsrådspladser fordelt: Her er de nye udvalgsformand

Der vil dog være ét udvalg mindre i det nye regionsråd fra 1. januar. Regionen får otte udvalg, og det er et udvalg mindre end Region Syddanmarks nuværende ni stående udvalg.

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft står til at blive nedlagt, og i stedet bliver dette udvalgs opgaver lagt over til Udvalget for regional udvikling.