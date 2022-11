Reklamer på letbanen skal betale millionstort underskud

Fremover skal Letbanen i Odense køre rundt med reklamer på siden og inde i toget.

I hvert fald hvis det står til by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Odenses konservative rådmand mener nemlig, at reklameindtægter fra letbanen kan være med til at finansiere et millionstort hul i letbanebudgettet.

- Jo mere vi kan sørge for at få indtægter ind ad andre veje blandt andet via reklamer, jo mere kan vi sikre, at vi stadigvæk har god kollektiv trafik i Odense, samtidig med at vi skal bruge færre skattepenge, siger Søren Windell.

I øjeblikket er der ikke reklamer på letbanestationerne og -togene.

Ingen spillereklamer

Det er der til gengæld på de busser, der kører rundt i de odenseanske gader.

Her bliver bybusserne ofte pakket ind i folie med reklamer, ligesom der kører reklamer på skærme i busserne og hænger reklameskilte i vinduerne.

Det er noget lignende Søren Windell forestiller sig, at man kunne gøre med letbanen, men han har dog et forbehold.

- Jeg synes ikke, vi skal lægge begrænsninger på, men der er nogen ting som for eksempel spilreklamer, som vi har talt om i Odense Kommune, at vi ikke ønsker, siger rådmanden.