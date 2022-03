Borgmester efterspørger sanktioner: Russiske fragtskibe kan frit anløbe i Assens Havn

Ved Danske Havne håber man, at der kommer nogle europæiske sanktioner. Men i tilfældet af, at det ikke sker, forbereder brancheorganisationen sig på eventuelle nationale sanktioner, selvom de langt fra vil have samme effekt som en EU-sanktion.

- Der er jo ingen, der har lyst til at bidrage til at gøre ting nemmere for Rusland lige nu. Men det er vi så alligevel lidt tvunget til, fordi vi har den her modtagepligt, siger Tine Kirk.

Ved henvendelse til Transportministeriet, blev TV 2 Fyn sendt videre til Udenrigsministeriet. Her fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig udtalelse, at regeringen er klar til at gå videre med sanktioner mod Rusland.

- Jeg arbejder aktivt for, at EU tager en fælles beslutning om at udelukke russiske skibe fra vores havne. Det har jeg også taget op med mine EU-kollegaer. Det vil i sagens natur være en vidtgående beslutning, som kræver nøje forberedelse. Derfor er det ikke noget, man bare lige gør. Men vi presser på fra dansk side, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Som følge af Ruslands invasion i Ukraine diskuterer både EU og Storbritannien muligheden for, at lukke deres havne for russiske skibe. Hvornår europæiske eller nationale sanktioner mod russiske skibe eventuelt bliver indført, er uvist.