Ikke vores krig: Russiske sømænd i Assens dybt berørt

Ingen hjælp overhovedet

Det russiske fragtskib lagde til kaj ved Assens Havn tirsdag, men det er stort set også det eneste havnen har med fragtskibet af gøre.

For hvor havnens medarbejder normalt hjælper fragtskibe med udstyr, papirarbejde og andet, så har der ikke været noget som helst hjælp at hente for russerne og firmaet Södra, der er modtager er træpillerne.

De måtte eksempelvis ikke bruge havnens vægt, når lastbilerne kom for at hente træpiller. De skulle selv stå for en gravko til at læsse træpillerne, og de russiske sømænd må ikke komme i land.